Он стал первым из пяти потенциальных претендентов на пост главы региона, который допущен к выборам.

Избирательная комиссия Владимирской области зарегистрировала Александра Авдеева («Единая Россия») кандидатом в губернаторы. Он стал первым из пяти потенциальных претендентов на пост главы региона, который допущен к выборам.Решение принято единогласно. До конца недели избирательная комиссия рассмотрит фамилии ещё четверых политиков: Александра Субботина, Сергеев Корнишова и Бирюкова, а также Антона Сидорко.Напомним, что участие самовыдвиженцев в голосовании не допускается. Процедура пройдёт с 9 по 11 сентября.