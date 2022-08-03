Как делить отпуск? Что делать, если хочется уйти в отпуск не на 28 дней сразу, а 4 раза по 7?

Как делить отпуск? Что делать, если хочется уйти в отпуск не на 28 дней сразу, а 4 раза по 7? Имеет ли работник право разбить отпуск на части так, как ему нужно?Отвечает Александр Южалин, директор юридической практики и эксперт по ТК РФ компании SuperJob:Каждому работнику по ТК РФ должен быть предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск минимум на 28 календарных дней в году. А что делать, если надо уйти в отпуск не на 28 дней сразу, а разделить его на несколько частей?В законе нет чётких ограничений по поводу того, на сколько частей можно разделить отпуск. Единственное требование «по этой теме», содержится в ст. 125 ТК РФ: хотя бы одна из частей отпуска не должна быть менее 14 календарных дней. То есть, 1 раз в год всё-таки придётся идти в отпуск на 14 дней, а вот остальные 14 дней можно бить на любые части.Важно: отпуск на части можно разделить только по договорённости с работодателем.Даже если вы относитесь к льготной категории работников (как, например, многодетные родители, почётные доноры и т. п.) и по закону можете использовать отпуск в удобное для вас время, разделить отпуск на части всё равно можно только по соглашению с работодателем.Когда это надо сделать?Лучше всего:1. Во время составления графика отпусков;2. Написав заявление с просьбой разделить уже утверждённый в графике отпуск на части. В этом заявлении нужно указать, на сколько частей вы просите разделить отпуск, когда начинается и заканчивается каждая из его частей и сколько составляет продолжительность каждой части.Не поленитесь и прочитайте локальные нормативные акты организации, где вы работаете. Вполне возможно, работодатель установил в них порядок разделения отпуска на части и предусмотрел: сроки, в которые вам нужно обратиться с заявлением; порядок согласования с руководителями разделения отпуска на части; минимальное количество дней отпуска в каждой из частей и пр.Если такой порядок установлен, ознакомьтесь с ним и используете его для решения своих «отпускных» вопросов.- Да, если часть отпуска перенесли на следующий рабочий год работника. По статье 124 ТК РФ, в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника перенести отпуск на следующий рабочий год. То есть часть отпуска продолжительностью 14 дней и более можно перенести на следующий рабочий год работника, но использовать его тогда надо обязательно.