Доля ипотечных сделок выросла до рекордных 62%.

Доля ипотечных сделок выросла до рекордных 62%.Доля ипотечных сделок в столичных новостройках класса «бизнес» в июне достигла рекордных 62%. Это произошло за счет появления на рынке гибридных программ, позволяющих сочетать различные виды ипотеки. Кроме того, росту спроса на ипотеку способствовало увеличение максимального порога кредита до 30 млн рублей.Всего за первое полугодие 47% покупателей квартир и апартаментов в новостройках класса «бизнес» оформили ипотеку.В десяти самых популярных у ипотечных заемщиков жилых комплексах бизнес-класса было совершено более 1,9 тыс. сделок.Больше всего ипотечных покупок – 338 – пришлось на проект «» от ГК «Донстрой» на северо-западе столицы. Средняя стоимость «квадрата» в новостройке к июлю составила 529 тыс. рублей.Второе место с 262 сделками занял ЖК «» от того же застройщика на юго-востоке города. Средняя цена кв. м – 371 тыс. рублей.Замыкает тройку лидеров ЖК «» от «РГ-Девелопмент» на северо-западе Москвы с 230 сделками. Средняя цена кв. м – 314 тыс. рублей.Четвертое место досталось проекту «Событие» от «Донстроя» на западе Москвы (456 тыс. рублей за кв. м), пятое – ЖК Shagal от группы «Эталон» на юге города (362 тыс. рублей).