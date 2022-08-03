С множественными ушибами и переломами мужчина доставлен в районную больницу.

Под Александровом спасли упавшего в лесу 43-летнего мотопарапланериста. О ЧП рассказала глава администрации Александровского района Анна Кузнецова.Вечером 2 августа в районе деревни Дарьино упал мотопараплан. Очевидцы тут же сообщили о произошедшем в экстренные службы.«В 3 часа ночи его нашли. Выражаю благодарность спасатетелям, полиции, отряду «Лиза Алерт» и лично Марине Дедиц, а также местным жителям, принимавшим участие в поисках», - подчеркнула она.С множественными ушибами и переломами мужчина доставлен в районную больницу.