Ольге Павловец пришлось пережить немало трудностей.

Ольге Павловец пришлось пережить немало трудностей.Многие зрители знакомы с Ольгой Павловец по ролям в "Тайнах следствия", "Бандитском Петербурге", "Улицах разбитых фонарей" и по другим известным сериалам. На экранах актриса не раз воплощала образы героинь с непростой судьбой. Однако мало кто знает, что ей приходилось сталкиваться с тяжелыми испытаниями и в жизни.Ольга Павловец родилась в 1981 году и выросла в семье актером. Будущая звезда с ранних лет увлекалась творчеством и мечтала пойти по стопам родителей. В детстве Ольга занималась хореографией и музыкой, а после окончания школы стала студенткой академии театрального искусства в Санкт-Петербурге.В 2003 году, получив образование, актриса перебралась в Москву и начала активно строить карьеру в кино. Впервые Ольга появилась на экранах с ролью в популярном сериале "Улицы разбитых фонарей". Если в работе у Павловец все складывалось удачно, то в личной жизни все было не так просто. Ей пришлось не только столкнуться с трудностями в любви, но и пережить горе.Первым мужем звезды стал актер Дмитрий Щербина. Коллеги встретились на съемках сериала "Стилет-2" и больше не расставались. Несмотря на 13-летнюю разницу возрасте, между ними вспыхнули чувства. В 2005 году Ольга подарила супругу наследника Прохора. Увы, появление сына не скрепило союз. Через несколько лет после рождения ребенка семья распалась.Вторым избранников актрисы стал Иван Шибанов. Именно он был рядом с Ольгой, когда ей пришлось пережить страшную трагедию. Отдыхая на даче у деда и бабушки, 4-летний сын звезды погиб в результате несчастного случая. Мальчик споткнулся, упал в канаву и захлебнулся. В тот момент Ольга была на съемках. Павловец с трудом оправилась от потери ребенка, но, к счастью, нашла в себе силы снова стать мамой.В 2010 году звезда родила сына Макара. Отцом малыша стал Иван Шибанов. Возлюбленные не стали мужем и женой официально, но прожили вместе около семи лет. После этого их союз распался. В 2017 году у Ольги родился еще один наследник – Андрей. Имя отца младшего наследника актриса скрывает. Судя по всему, с мужчиной они расстались.Сейчас Ольге Павловец 41 год. Она одна воспитывает двоих детей и продолжает активно работать. Замуж звезда "Тайн следствия" пока не вышла. Актриса говорит, что хочет найти вторую половинку, а штамп в паспорте для нее не имеет значения.