Социальная сеть ЯRUS выпустит версию для незрячих. На новой платформе пользователи с потерей зрения смогут вести свой блог. Адаптированный сервис будет создан специально для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Социальная сеть ЯRUS выпустит версию для незрячих. На новой платформе пользователи с потерей зрения смогут вести свой блог. Адаптированный сервис будет создан специально для людей с ограниченными возможностями здоровья.С инициативой создания к разработчикам соцсети ЯRUS обратился активист общества людей с ограниченными возможностями Владимир Худяков. Потеря зрения после длительного заболевания глаукомой не помешала ему заняться экстремальным видом спорта – ездой на вездеходах по бездорожью. О преодолении трудностей в жизни незрячих Владимир делится на своей личной странице в социальной сети ЯRUS."Запуск такой платформы – это отличная идея, так большинство людей незрячих, слабовидящих и в том числе глухих, и даже немых, ведь для них соцсеть единственная связь с внешним миром и это решит многие их проблемы по информационному восполнению, так как многие просто сегодня оторваны от жизни", — рассказал Владимир Худяков, пользователь социальной сети ЯRUS, автор блога "Нет Предела. Полезное о незрячих".По статистике в нашей стране порядка 1,5 млн. россиян, страдающих частичным или полным отсутствием зрения. Именно для такой категории пользователей специальная программа озвучивания в приложении ЯRUS позволит не только общаться, следить за новостями, но и выбирать подписки по интересам, слушать музыку. Сегодня площадка ЯRUS с 6 млн. аудиторией помогает каждому пользователю стать блогером, публиковать в лентах свой уникальный фото и видеоконтент. .Материал подготовлен специально для социальной сети ЯRUS.