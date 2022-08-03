Следком по Владимирской области проведет проверку по факту жестокого избиения 11-летней девочки 16-летними подростками в городе Курлово Гусь-Хрустального района. Видео инцидента появилось в

Следком по Владимирской области проведет проверку по факту жестокого избиения 11-летней девочки 16-летними подростками в городе Курлово Гусь-Хрустального района. Видео инцидента появилось в группе ВКонтакте «Подслушано во Владимире» 3 августа. На кадрах 11-летняя девочка, прижавшись к земле, пытается закрыться сумкой от бесконечных ударов руками и ногами по лицу. Три старшеклассницы, не зная жалости, продолжают пинать