Количество лесных пожаров в регионе снизилось. Об этом рассказал директор департамента лесного хозяйства Владимирской области. С начала этого года зарегистрировано 63 лесных пожара. Это

Количество лесных пожаров в регионе снизилось. Об этом рассказал директор департамента лесного хозяйства Владимирской области. С начала этого года зарегистрировано 63 лесных пожара. Это примерно на 32 процента меньше, чем за аналогичный период 2021-го. В лидерах по количеству возгораний – Гусь-Хрустальный район. Евгений Малышев, директор департамента лесного хозяйства Владимирской области 60 процентов, примерно, возникающих пожаров