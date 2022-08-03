Причинённый ущерб, 40 тысяч рублей, он уже возместил. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

В Коврове 38-летнего охотника осудят за убийство косули. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Осенью прошлого года обвиняемый, действуя без лицензии, выследил животное с помощью ружья, оснащённого тепловизором и застрелил. Тушу фигурант поместил в пакет и погрузил в машину. Однако до разделки добычи дело не дошло.Патруль ДПС, проезжая мимо, обратил внимание на автомобиль, стоящий под запрещающим знаком. Водитель джипа заметно суетился. На заднем бампере сотрудники полиции заметили следы бурого цвета, похожие на кровь. Выяснилось, что регистрационный знак на автомобиле является поддельным. В багажнике они нашли тело убитого парнокопытного.Охотник признался в содеянном. Причинённый ущерб, 40 тысяч рублей, он уже возместил. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.