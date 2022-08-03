Некачественный капремонт выполнила компания «Аметист».

В Коврове из-за срыва сроков ремонта крыши в здании налоговой инспекции под вопросом оказалась работа ведомства. Прокуратура привлекла недобросовестного подрядчика к ответственности.УФНС по Владимирской области заключило с компанией «Аметист» контракт на капремонт кровли межрайонного отделения в городе-оружейников. Строители в указанный срок не уложились. Из-за протечек пострадало имущество налоговиков. На подрядчика завели административные дела.Суд оштрафовал фирму на 120 тысяч рублей.