Врачи Меленковской центральной районной больницы спасли жизнь двухлетнему малышу, у которого чуть не остановилось сердце от отравления бабушкиным препаратом «Моксонидин». Об этом 3

Врачи Меленковской центральной районной больницы спасли жизнь двухлетнему малышу, у которого чуть не остановилось сердце от отравления бабушкиным препаратом «Моксонидин». Об этом 3 августа рассказали в пресс-службе Белого дома. Оставшись без присмотра, ребенок наелся таблеток, предназначенных для лечения артериальной гипертонии. С серьезным отравлением его доставили в реанимацию меленковской ЦРБ. Действие лекарства могло привести к остановке