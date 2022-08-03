В столичной подземке впервые установят траволаторы. Они появятся в подземном переходе во второй вестибюль будущей станции Суворовская Кольцевой линии.

В столичной подземке впервые установят траволаторы. Они появятся в подземном переходе во второй вестибюль будущей станции "Суворовская" Кольцевой линии.Второй вестибюль планируется возвести на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова, сообщил глава стройкомплекса Москвы Андрей Бочкарев. Он будет соединен со станцией переходом длиной 350 метров, там установят траволаторы, уточнил заммэра.В переходе смонтируют три блока по четыре горизонтальных траволатора. Преодолеть весь путь можно будет за шесть минут. Кроме того, пассажирам станет легче перевозить тяжелый багаж.Для строительства длинных подземных переходов могут использовать специальные тоннелепроходческие комплексы прямоугольной формы. Их изготовят отечественные компании.Метро "Суворовская" предстоит возводить в условиях плотной застройки центра города, поэтому при проектировании станционного комплекса применяются технологии информационного моделирования. Сейчас специалисты работают над планировкой территории.Задел для станции "" оставили в 1951 году при возведении Кольцевой линии. В последующие годы к проекту неоднократно возвращались, но безрезультатно. Решение о возобновлении строительства приняли в феврале 2022 года.Изначально планировалось, что у "Суворовской" будет единственный вестибюль на пересечении улиц Дурова и Делегатской. Позже для удобства пассажиров решили построить еще один.Станция расположится между "Проспектом Мира" и "Новослободской". "Суворовская" создаст пересадку с Люблинско-Дмитровской (салатовой) линии на Кольцевую. Строительство планируют завершить до осени 2024 года.В Москве за последние 10 лет построили 195 километров линий метро, открыто 100 станций, 11 электродепо. Сеть столичной подземки выросла в 1,5 раза. Запущено Московское центральное кольцо, первые два диаметра (МЦД-1 и МЦД-2).