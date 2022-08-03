Прокурор намерен через суд обязать коммунальщиков оформить разрешение.

МУП «Суздальские коммунальные системы» оштрафован за незаконную добычу подземных вод. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.С 1 апреля ресурсоснабжающая компания использовала водозаборные скважины для перекачки подземных вод. При этом у предприятия отсутствовала лицензия. Результатом нелегальной деятельности могло стать ухудшение качества водоснабжения в домах жителей.Прокурор намерен через суд обязать коммунальщиков оформить разрешение. Директор МУПа уже оштрафован на 180 тысяч рублей.