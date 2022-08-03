Подозреваемые, которым 35, 40 и 48 лет, взламывали навесные замки и проникали на склады двух сельхозпредприятий.

В Суздальском районе задержаны трое похитителей гербицидов стоимостью 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Подозреваемые, которым 35, 40 и 48 лет, взламывали навесные замки и проникали на склады двух сельхозпредприятий. В первом случае злоумышленники украли более 1 100 литров гербицидов на 1,5 млн рублей. Во втором эпизоде у собственника похитили 150 канистр с химпрепаратами. Ущерб составил 2,2 млн рублей.Краденое имущество подельники вывозили на микроавтобусе, а потом перепродавали.На банду завели уголовное дело. Один сидит в СИЗО. Двое его сообщников находятся под домашним арестом. Следствие продолжается.