Во Владимире 6 августа стартует фестиваль уличного искусства «Загфест», на котором уличные художники целый месяц будут разрисовывать фасады зданий и коммуникационные шкафы. Прошлогодний

Во Владимире 6 августа стартует фестиваль уличного искусства «Загфест», на котором уличные художники целый месяц будут разрисовывать фасады зданий и коммуникационные шкафы. Прошлогодний фестиваль оставил после себя полюбившиеся владимирцам рисунки, например, граффити Мишкина с Дали и Ван Гогом на стене дома на улице Погодина. В этом году граффитисты планируют расписать пять крупных фасадов. Все эскизы