На Ж/Д станцию во Владимире 3 августа прибыл «Поезд Победы» – передвижная экспозиция об истории Великой Отечественной Войны. Владимирцы рассказали свои первые впечатления. Большинству

На Ж/Д станцию во Владимире 3 августа прибыл «Поезд Победы» – передвижная экспозиция об истории Великой Отечественной Войны. Владимирцы рассказали свои первые впечатления. Большинству посетителей очень понравилось увиденное. Многие оценили разнообразность и масштабность представленной экспозиции. Поезд замечательное передает атмосферу, погружая с головой в описываемые события. Но жители города отметили, что в жару было тяжело стоять