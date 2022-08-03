Энергетики Судогодского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» планомерно реализуют мероприятия многолетней Программы повышения ..

Энергетики Судогодского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» планомерно реализуют мероприятия многолетней Программы повышения надёжности электроснабжения. В рамках её производится расчистка воздушных линий электропередачи (ВЛ) 6-10 киловольт (кВ), устранение древесно-кустарниковой растительности, угрожающей падением на провода, расширение трасс ВЛ до нормативных величин, замена неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП). Особое внимание уделяется энергообъектам, проходящим по лесным массивам.В настоящий момент на расчищенном участке ВЛ 1003 ПС Улыбышево питающей населённые пункты Нижняя Занинка, Кадыево, Якушево, Конюшино, Борисоглеб, д.Улыбышево, Верхняя Занинка, Коняево, Гридино, Малахово, Коростелево производятся работы по замене 5 км «голого» провода на СИП и 50 опор на железобетонные с выносом объектов с территорий участков. Планируемый срок выполнения работ - 31 августа. Также в этих деревнях произведён ремонт всех трансформаторных подстанций (ТП)10/0,4 кВ.На участке ВЛ 1001 ПС Улыбышево неизолированный провод был заменён на СИП, что увеличило стабильность подачи электроэнергии жителям п. Улыбышево. Также в п. Улыбышево в целях улучшения качества электроснабжения до начала осенне-зимнего периода на ВЛ-0, 4кВ от ТП 112 планируется замена опор и голого провода на СИП.До 1 октября на участке ВЛ 1010 ПС Бараки будут выполнены расчистка, расширение трассы до нормативных величин и замена провода на СИП. Это позволит повысить надёжность электроснабжения населённых пунктов Павловская, Проскуринская, СНТ Ивушка, Погребищи, Высоково. Также в д. Павловская будет произведена частичная замена опор с выносом с территорий участков и провода.В 2024-2025 гг. в населённых пунктах Малахово, Кадыево, Коростелево и Погребищи запланированы ремонт и реконструкция ВЛ 0,4 кВ. 29 июля 2022 года в д. Гридино состоялась встреча энергетиков с инициативной группой жителей и старостами деревень, где общественности была донесена информация о проводимых и планируемых работах по повышению надежности электроснабжения населённых пунктов Вяткинского сельского поселения.Уважаемые жители! В настоящее время энергетиками филиала «Владимирэнерго» во всех районах активно реализуется Программа повышения надёжности электроснабжения. Из-за большого количества объектов распределительного сетевого комплекса региона (на обслуживании филиала находится более 23 000 км ЛЭП всех классов напряжений) и порой непредсказуемых погодных явлений центральной части России одномоментно решить проблему отключений электроэнергии не получится. Поэтому Программа является многолетней и направлена, в первую очередь, на уменьшение технологических нарушений в электрических сетях.Также просим Вас с пониманием отнестись к временным отключениям электроэнергии. Они необходимы для обеспечения безопасности производства работ в электроустановках. Данные работы и сроки их проведения в обязательном порядке согласовываются с администрацией района и ЕДДС. Получить информацию о плановых отключениях электроэнергии можно на «Россети Центр и Приволжье» в разделе «Потребителям» - «Плановые и аварийные отключения» - «График плановых отключений» (Владимирская область). Также доступна подписка на уведомления об отключениях электроэнергии на компании.Напоминаем, что сообщить об отключениях электроэнергии, замеченных повреждениях энергообъектов можно по круглосуточному телефону Единого Контакт-Центра «Россети»8-800-220-0-220, звонок бесплатный. Приносим извинения за доставленные неудобства!