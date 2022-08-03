Владимирская полиция задержала троих похитителей гербицидов стоимостью 4 млн рублей. Одного мужчину взяли под стражу, его подельники находятся под домашним арестом, сообщили в региональном

Владимирская полиция задержала троих похитителей гербицидов стоимостью 4 млн рублей. Одного мужчину взяли под стражу, его подельники находятся под домашним арестом, сообщили в региональном УМВД. Полиция установила, что подозреваемые проникли в складские помещения сельхозпредприятий в Суздальском районе, сорвав замки, и похитили несколько тысяч литров гербицидов, используемых в агробизнесе для защиты растений и борьбы с сорняками.