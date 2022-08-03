Доктора почти сутки боролись за жизнь малыша и почти не отходили от него.

Владимирские врачи спасли двухлетнего малыша, который отравился лекарством. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.В Меленковском районе 30 июля ребёнок, оставшись без присмотра взрослых, наелся «Моксонидина». Препарат был предназначен для лечения его бабушки от артериальной гипертонии. Мальчика доставили в реанимацию Меленковской ЦРБ.«Он находился в полубессознательном состоянии, с критически низким уровнем артериального давления. Токсическое действие медикамента могло привести к остановке сердца», - рассказывают в департаменте здравоохранения.Реаниматолог Татьяна Рябова и её коллега из ОДКБ Андрей Фарсобин стабилизировали состояние ребёнка. Врачи почти сутки боролись за жизнь малыша и почти не отходили от него. Позавчера юного пациента выписали из больницы.