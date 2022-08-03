Море. Шторм. Уже третий день пассажирский лайнер испытывает жестокую качку. Пассажиры зеленые, кто где. Одна пассажирка склонилась за борт и травит. Мимо проходит капитан судна с трубкой во рту. Оторвавшись от своего занятия, пассажирка спрашивает капитана, указывая рукой в море:
- Скажите, капитан, я вижу чайки сидят на воде. У моряков вроде бы есть примета: если чайка села в воду, жди хорошую погоду.
Капитан, осмотрев горизонт, облака, и вынув трубку изо рта:
- Знаете, мадам, и среди чаек проститутки встречаются!
еще анекдот!