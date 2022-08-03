Владимирский доброволец Игорь Бурмистров спас ребенка на болоте под Великим Устюгом в Вологодской области. Во вторник, волонтеры из водолазной группы «Добротворецъ» откликнулись на

Владимирский доброволец Игорь Бурмистров спас ребенка на болоте под Великим Устюгом в Вологодской области. Во вторник, волонтеры из водолазной группы «Добротворецъ» откликнулись на сообщение о пропаже 3-летнего мальчика в Великоустюгском районе Вологодской области. Представители Владимирского и Ивановского подразделений водолазной группы приняли участие в поисках ребенка. Они проходили на местном болоте. Сначала водолазы нашли кепку мальчика,