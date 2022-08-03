Музей на колёсах будет принимать посетителей 3 и 4 августа.

Во Владимирскую область прибыл «Поезд Победы». Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Масштабный проект, созданный в рамках празднования 75-летия Великой Победы, расскажет владимирцам о подвигах предков. Каждый из девяти вагонов – уникальная история, в которой переплетены события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей.Авторы идеи – группа петербургских художников из творческой мастерской «Невский баталист». К наполнению экспозиции были привлечены эксперты. В главных исторических архивах страны по крупицам собраны уникальные фотографии и видеоматериалы.В составе установлены 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые воссоздают воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни. Среди раритетных экспонатов – копии и подлинники редких документов.В то время железные дороги были основными артериями, по которым на фронт доставлялись подразделения Красной армии, вооружение и амуниция: из Коврова – пушки и пулемёты, из Вязников – снаряжение, из Лакинска – ткани для обмундирования и технических целей. На фронт ушли три бронепоезда: «Илья Муромец», «Ковровский большевик» и «имени Дзержинского».Музей на колёсах будет принимать посетителей 3 и 4 августа. Осмотреть экспозицию можно после предварительной регистрации на сайте .