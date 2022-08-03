Цель мероприятия — объединить любителей граффити и дать им возможность реализовать себя.

Во Владимире пройдёт второй фестиваль уличного искусства «Загфест». Он продлится месяц. Организатором выступает художник Регина Яфасова.Участники распишут пять крупных фасадов и серые коммуникационные шкафы.Цель мероприятия — объединить любителей граффити и дать им возможность реализовать себя. Сообщается, что эскизы стрит-арта согласуют с администрацией Владимира.Открытие состоится на «Рынке на Студеной» 6 августа. Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу: тематические площадки, мастер-классы, а также лекцию о городских арт-инициативах.