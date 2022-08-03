Свою вину злоумышленник признал и теперь ждёт вердикта Октябрьского районного суда, который рассмотрит его дело.

Во Владимире осудят посредника во взяточничестве. Он согласился передать мзду начальнику управления по вопросам миграции УМВД РФ по Владимирской области.По версии следствия, в конце октября прошлого года 56-летний обвиняемый по просьбе знакомой отдал полицейскому денежное вознаграждение. За деньги сотрудник МВД должен был признать двух иностранцев носителями русского языка, что помогло бы им оформить паспорта РФ. К слову, за предоставленную услугу фигурант оставил себе половину суммы. Однако воспользоваться деньгами он не сумел. Мужчину задержали.Свою вину злоумышленник признал и теперь ждёт вердикта Октябрьского районного суда, который рассмотрит его дело.