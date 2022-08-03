С начала года ликвидировано более 1450 надписей.

Во Владимире за июль закрашено более 300 граффити с рекламой наркотиков. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Власти ежедневно удаляют с фасадов зданий, заборов и других поверхностей незаконные рисунки. Надписи не только уродуют внешний облик города, но и способствуют распространению запрещённых веществ.«В июле ликвидировано свыше 300 таких художеств. С начала года - более 1450», - уточнили в горадминистрации.Данные о появлении «наскальной живописи» собираются в ходе личного мониторинга. Коммунальщики и «управляшки» оперативно устраняют наркограффити.При обнаружении трафаретчиков владимирцев просят звонить по номерам: 32-64-05, 33-12-67 или 02.