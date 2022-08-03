С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152965 владимирцев.

Во Владимирской области на 3 августа выявлено 44 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 10 человек. Ещё по 6 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском и Гусь-Хрустальном, 5 - в Суздальском, по 4 - в Муромском и Александровском, 3 - в Кольчугинском, по 1 - в Юрьев-Польском, Собинском, Киржачском, Камешковском, Вязниковском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152965 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41593 заболевших во Владимире, 18038 - в Ковровском районе и 16847 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.