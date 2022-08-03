Очередная трагедия на воде произошла накануне вечером.

В Покрове на озере «Изумрудка» утонул 55-летний мужчина. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.Очередная трагедия на воде произошла накануне. Вечером из озера извлечено тело утонувшего местного жителя 1977 года рождения. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии. Объект не являлся разрешённым для купания.Добавим, что с начала летнего сезона на водоёмах 33-го региона погибли 27 человек, в том числе – 5 детей.