Кроме того, власти приостановили требование об усилении дезинфекции в заведениях общепита, детских развлекательных центрах, салонах красоты, фитнес-центрах, саунах, ночных клубах и ТЦ.

Во Владимирской области отменили масочный режим в общественном транспорте. Указ Александр Авдеев.Кроме того, власти приостановили требование об усилении дезинфекции в заведениях общепита, детских развлекательных центрах, салонах красоты, фитнес-центрах, саунах, ночных клубах и ТЦ.При этом за последнюю неделю отмечается двукратный рост заболеваемости. Если 26 июля медики выявили 20 инфицированных ковидом пациентов, то 3 августа количество заболевших . Впрочем, ничего не помешает властям вновь усилить коронавирусные ограничения при первой же необходимости.