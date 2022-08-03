Опубликован антирейтинг УК.

Во Владимирской области опубликован управляющих компаний с самыми большими долгами за свет. Сумма неисполненных обязательств достигает почти 50 млн рублей.В список вошли 30 организаций, каждая из которых должна компании «Энергосбыт Волга» свыше 50 тысяч рублей. На первом месте - ООО «ЖКО» (Карабаново) - 17 млн рублей. На втором - МУП МО «Город Вязники «ЖКС» -11,2 млн рублей. На третьей строчке расположилось ООО «ЖКХ города Костерёво» - более 3,9 млн рублей. Наибольшее количество злостных неплательщиков в Александровском районе - 9 УК.Напомним, что за подобные проступки можно лишиться лицензии и потерять дома, находящиеся в управлении.