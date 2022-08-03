Опубликован антирейтинг УК.
Во Владимирской области опубликован управляющих компаний с самыми большими долгами за свет. Сумма неисполненных обязательств достигает почти 50 млн рублей.
В список вошли 30 организаций, каждая из которых должна компании «Энергосбыт Волга» свыше 50 тысяч рублей. На первом месте - ООО «ЖКО» (Карабаново) - 17 млн рублей. На втором - МУП МО «Город Вязники «ЖКС» -11,2 млн рублей. На третьей строчке расположилось ООО «ЖКХ города Костерёво» - более 3,9 млн рублей. Наибольшее количество злостных неплательщиков в Александровском районе - 9 УК.
Напомним, что за подобные проступки можно лишиться лицензии и потерять дома, находящиеся в управлении.