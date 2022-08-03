По итогам января-июля ВТБ выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях, при этом спрос на «семейную ипотеку» вырос среди ..

По итогам января-июля ВТБ выдал более 112 тысяч ипотечных кредитов на 510 млрд рублей. Каждая вторая сделка прошла на льготных условиях, при этом спрос на «семейную ипотеку» вырос среди клиентов ВТБ в четыре раза.Чаще всего заемщики ВТБ оформляли кредиты в Московском регионе (более 201 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (50,7 млрд рублей). В топ-5 субъектов по объему сделок также вошли Краснодарский край (24,5 млрд), Республика Татарстан (около 30 млрд) и Новосибирская область (14,7 млрд).В отличие от 2021 года наибольшим интересом у россиян сейчас пользуются квартиры в новостройках. Их доля в общем объеме выданных кредитов за первые семь месяцев составила 55%. Каждую вторую сделку на первичном рынке ВТБ провел по основной программе ипотеки с господдержкой – клиенты оформили больше 30 тысяч кредитов на 128 млрд рублей.«Семейной ипотекой» воспользовались свыше 26,5 тысяч клиентов, объем сделок превысил 141 млрд рублей. Спрос на нее вырос даже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – почти в четыре раза. В июле ВТБ запустил собственную программу поддержки многодетных семей, которые могут оформить в банке жилищный кредит всего под 3%. За первый месяц сделки на общую сумму 625 млн рублей прошли в 45 регионах.Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. За это время банк провел более 2 тысяч сделок на 10 млрд рублей. Таким образом, большинство клиентов уже смогли снизить свою платежную нагрузку почти вдвое. В настоящее время ставка по программе рефинансирования ВТБ составляет 9,9%.«Снижение ставок по ипотеке ниже 10% стало ренессансом рынка вторичного жилья. Уже в июле его доля в общем объеме сделок составила 56%, хотя в апреле не превышала и 30%. Для строительного сектора это однозначно позитивный сигнал: оживление клиентской активности на рынке «вторички» открывает возможности для более активной купли-продажи объектов недвижимости, в том числе – у застройщиков. В ВТБ после улучшения ставок на последней неделе июля спрос на ипотеку вырос более чем на треть. Возвращает свою долю в общем числе сделок и рефинансирование – в июле она составила 12%», – комментирует вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.При этом, несмотря на повышение активности заемщиков, в этом году ВТБ не ожидает повторения исторического рекорда продаж ипотечного рынка, который был установлен в 2021 г. По оценке банка, выдачи на рынке жилищных кредитов могут составить около 4,5-4,6 трлн рублей, что на 10% превысит результаты 2020 года. Размер ипотечного портфеля на рынке достигнет 14,8 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 15%.ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. В рамках собственных программ банка заёмщики могут оформить жилищный кредит от 9,9%. Минимальная ставка по ипотеке доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации либо получают зарплату на карту ВТБ.В рамках основной льготной программы на новостройки клиенты получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» банк предлагает от 5,7% (от 4,7% - в ДФО). IT-ипотека доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.