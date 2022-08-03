Всего 20 девушек младше 18 лет стали женами. При этом ни один несовершеннолетний парень не связал себя узами брака.

За полгода во Владимирской области поженились 27 человек старше 70 лет. Среди них 17 мужчин и 10 женщин. Об этом сообщили в департаменте юстиции.Чаще всего владимирцы играют свадьбы в возрасте от 18 до 24 лет. Примерно одинаковое количество женихов и невест в категориях от 29 до 49 лет.К слову, 165 пенсионеров 60-70 лет создали новые ячейки общества. Всего 20 девушек младше 18 лет стали женами. При этом ни один несовершеннолетний парень не связал себя узами брака.