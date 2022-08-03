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<a href="https://33live.ru/novosti/03-08-2022-zhilcy-doma-1-a-na-pr-te-stroitelej-zhaluyutsya-chto-pomojka-pod-oknami-meshaet-im-spat-po-nocham.html" target="_blank">Жильцы дома 1 “А” на пр-те Строителей жалуются, что помойка под окнами мешает им спать по ночам</a> - Жильцы дома № 1 «А» на проспекте Строителей жалуются на мусор и неприятный запах со стороны контейнерной площадки под окнами. Люди говорят, что сами ей не пользуются. Во дворе есть своя –