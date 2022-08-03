Жильцы дома № 1 «А» на проспекте Строителей жалуются на мусор и неприятный запах со стороны контейнерной площадки под окнами. Люди говорят, что сами ей не пользуются. Во дворе есть своя –
Жильцы дома № 1 «А» на проспекте Строителей жалуются на мусор и неприятный запах со стороны контейнерной площадки под окнами. Люди говорят, что сами ей не пользуются. Во дворе есть своя – закрытая. Мусорные баки предназначены для жителей девяти домов улиц: Гастелло, Горького, Тракторной и проспекта Строителей. Наталья Сараева, жительница дома 1 «А» по пр-ту