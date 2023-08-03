20-летний молодой человек цыганской народности обманул 82-летнюю бабушку из Киржача. Он использовал старый трюк – позвонил и рассказал о тяжелой аварии, в которую якобы попала ее

20-летний молодой человек цыганской народности обманул 82-летнюю бабушку из Киржача. Он использовал старый трюк – позвонил и рассказал о тяжелой аварии, в которую якобы попала ее родственница. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Мошенник позвонил пожилой женщине весной этого года. Он очень убедительно поведал, что ее внучка попала в серьезное ДТП, теперь ей нужны