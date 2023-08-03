Авария сразу с тремя транспортными средствами и сельхозтехникой произошла во Владимирской области....

Авария сразу с тремя транспортными средствами и сельхозтехникой произошла во Владимирской области.Это случилось на четвертом километре автороги Ундол-КОпнино-Жохово в Собинском районе.По предварительной информации, водитель трактора с прицепом двигался по обочине. Заметив впереди канаву, тракторист принял решение объехать ее по проезжей части. В это время по дороге двигалась Газель, ее водитель начал притормаживать. А следовавший за ним самосвал не выдержал дистанцию и въехал прямиком в газель. От удара ее отбросило на трактор, он опрокинулся на проезжую часть. Прицеп и газель оказались в кювете вместе с большегрузом. В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.