Случаи, когда пассажирские самолеты сталкиваются со стаями птиц, не являются редкими. Подобные инциденты могут повредить механизмы воздушного судна. Авиаэксперт Павел Герасимов сообщил, ..

Случаи, когда пассажирские самолеты сталкиваются со стаями птиц, не являются редкими. Подобные инциденты могут повредить механизмы воздушного судна.Авиаэксперт Павел Герасимов сообщил, что риски их попадания в двигатель при посадке ниже, чем при взлете. По словам эксперта, при снижении самолет уже имеет определенный запас скорости и высоты, поэтому существенных угроз для безопасности полета в случае столкновения с птицами не возникнет.