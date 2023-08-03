Плакали денежки! Актуальные правила закреплены на уровне законодательства – с ними не поспоришь.

Плакали денежки! Актуальные правила закреплены на уровне законодательства – с ними не поспоришь.Сайт на основании информации Роскачества напомнил, что большинству работающих граждан России должны выплачивать деньги за неиспользованные дни ежегодного основного отпуска или же переносить отдых на следующий отчетный период. Однако есть категории людей, которые лишены возможности заменить отпуск материальной компенсацией.Это обстоятельство указано черным по белому в 126 статье Трудового кодекса РФ — самого главного документа, который определяет особенности и характер труда россиян. Основной ежегодный оплачиваемый отпуск, как и дополнительный, нельзя компенсировать финансово лицам до 18 лет и беременным женщинам. Причина очевидна — они должны отдыхать дольше.Однако универсальная лазейка все же есть — уволиться, при таком раскладе сумму за неиспользованные дни отдыха все же обязаны выплатить. Кроме того, в других статьях Трудового кодекса закреплены исключительные случаи, при которых запрет на замену отпуска денежной компенсацией не действует.Между тем портал передает, что россияне считают идеальным отпуск дольше 28 календарных дней. К такому выводу пришли эксперты после проведенного опроса 1600 человек.