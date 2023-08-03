ГТРК Владимир проводит жеребьевку по распределению платного эфирного времени для агитации по...

ГТРК "Владимир" проводит жеребьевку по распределению платного эфирного времени для агитации по выборам в Законодательное Собрание.Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Владимир» 8 августа в 16 часов проводит жеребьевку по распределению платного эфирного времени в региональном эфире общероссийских обязательных общедоступных телеканалов «Россия» (Россия – 1)», «Российский Информационный Канал «Россия - 24» (Россия – 24)» и радиоканалов «Радио России», «Маяк» при проведении предвыборной агитации по выборам депутатов Законодательного Собрания Владимирской области восьмого созыва. Заявки принимаются до 4 августа включительно.Жеребьевка проводится по адресу: город Владимир, Большая Московская улица, 62. Информация по телефону: 8 (4922) 32-74-39.