3 августа отмечается Международный день арбуза. Журналисты провели опрос и узнали, что россияне любят больше. Порядка 39% опрошенных отметили, что предпочитают арбуз. При этом 16% человек ..

3 августа отмечается Международный день арбуза. Журналисты провели опрос и узнали, что россияне любят больше.Порядка 39% опрошенных отметили, что предпочитают арбуз. При этом 16% человек заявили, что больше любят дыню. Еще 39% заявили, что не могут определиться, так как любят их одинаково. Только 6% респондентов рассказали, что предпочитают другие летние лакомства, отмечает KP.ru.