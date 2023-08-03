Раскопки в Суздале и Суздальском Ополье обогатили науку новыми уникальными предметами старины.

Раскопки в Суздале и Суздальском Ополье обогатили науку новыми уникальными предметами старины. Примечательно, что редкие находки были сделаны в преддверии тысячелетнего юбилея города. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН.С весны 2023 года археологи обследовали порядка 10 средневековых поселений. На территории одного из них была обнаружена первая в Суздальской земле печать князя Юрия Долгорукого.Однако самые важные результаты были получены во время археологических изысканий на Кремлёвской улице Суздаля. Здесь учёные нашли наконечник копья XII века, стеклянные бусы и иконку с поясным изображением святого, относящуюся к XIV–XV векам. Также было обнаружено множество свинцовых пломб так называемого дрогичинского типа.Продолжаются и раскопки могильника Гнездилово. За несколько лет археологам удалось собрать здесь самую многочисленную в Суздальском Ополье коллекцию боевых топоров. В нынешнем году в одном из погребений был найден ещё один миниатюрный боевой топорик.