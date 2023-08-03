Коллекцию музея-заповедника Александровская слобода пополнил хрупкий раритет - стеклянный...

Коллекцию музея-заповедника "Александровская слобода" пополнил хрупкий раритет - стеклянный старинный бокал из Испании.Это 16-17 век, Каталония. Вопрос о его покупке обсуждался несколько месяцев, пока подлинность предмета не подтвердили авторитетные эксперты.Произведение декоративно-прикладного искусства представляет собой круглую чашу из прозрачного стекла с серым оттенком. На гладкой поверхности 8 витков рельефных "молочных нитей". Основание и стойка в виде цельной балЯсины - из зелёного стекла. Техника - филигрань. Вещь и для своего, и для нашего времени очень ценная. Аналогов формы сосуда нет даже в Эрмитаже. В Россию такое стекло завозили в качестве дорогих подарков - свидетельствуют находки на территории музея. Подобные чаши использовались и в ритуальных целях, к примеру, в погребениях Рюриковичей: стеклянные сосуды обнаружили у Ивана Грозного. На его "персональной" выставке о мифах и реальности в ноябре мы и увидим реликвию.- Мы считаем что для музея - это большая удача поскольку стекло - это хрупкий материал, то стеклянных изделий средневековых сохранилось немного. И в частных коллекциях, и в музеях страны и мира. Увлечение каталонским стеклом объяснялось не только высоким качеством изделий, но и волшебными свойствами. Поскольку для изготовления стекла использовалась сода, то в Каталонии для изготовления соды использовали золу растения солероз. И считалось, что если в бокал из Каталонии налить вина, в котором будет капля яда, оно треснет.