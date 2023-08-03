Космонавт Денис Матвеев побывал в гостях у детско-юношеского патриотического слета Мещёрские...

Космонавт Денис Матвеев побывал в гостях у детско-юношеского патриотического слета "Мещёрские зори".Что нужно для космической командировки? И какие созвездия лучше всего наблюдать летом? Владимирский планетарий провел выездной "Космический день" для участников детско-юношеского патриотического слета "Мещёрские зори".Встречу открыл космонавт-испытатель Денис Матвеев. Он провел на орбите 194 дня и совершил четыре выхода в открытый космос. Планетарий также привез несколько экспозиций. Каждая стала этапом космической игры. Ребята познакомились с историей отечественной космонавтики, совершили виртуальное путешествие по Солнечной системе и попробовали еду космонавтов.Наталья Малинина ТИТР: лектор Владимирского планетария:- Конечно, наше путешествие невозможно в любое время года.