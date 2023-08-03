На Рпенском проезде во Владимире начали наносить разметку. Работы на Рпенском проезде близятся к...

На Рпенском проезде во Владимире начали наносить разметку.Работы на Рпенском проезде близятся к завершению. Уже сегодня, с опережением срока, строители планируют нанести разметку на отрезке трассы, которая соединяет ее с улицей Юбилейной. На портале правительства области появилось видео строительства дороги. Кадры сняты ДСУ-3.Напомним, длина автотрассы - 2 километра. На пути располагались тепловые и электросети,газопровод, водопровод и паропровод, которые необходимо было перенести. Также дорожники убрали 81 тонну грунта. И установили почти 3000 свай. Также мастера возвели специальную опорную стену, которая защитит дорогу от оползней. А самый сложный участок трассы - мост. Каждая из шести опор переправы установлена на 4 колонны. Открыть Рпенский проезд планируют уже осенью.