Поздравления, объятия и добрые слова от тех, кто ждал дома. Первые призеры сурдлимпийских игр в Уфе вернулись во Владимир. У наших атлетов 5 наград: две золотые, одна серебряная и две бронзовых

Поздравления, объятия и добрые слова от тех, кто ждал дома. Первые призеры сурдлимпийских игр в Уфе вернулись во Владимир. У наших атлетов 5 наград: две золотые, одна серебряная и две бронзовых медали. Борцы Иван Константинов, Александр Пастушенко и легкоатлет Кирилл Ирха уже вернулись на родину. Всего, как сообщает Минспорта области, Владимирский регион представляли 5 спортсменов.