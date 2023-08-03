Во Владимире начался ремонт школы №1 на улице Дворянской. Об этом сообщают в мэрии города. Согласно проекту, ремонтные работы затронут внутренние помещения здания, а также кровлю. Общая

Во Владимире начался ремонт школы №1 на улице Дворянской. Об этом сообщают в мэрии города. Согласно проекту, ремонтные работы затронут внутренние помещения здания, а также кровлю. Общая сумма ремонта составит более 11 миллионов рублей. Игорь Ефремов, и.о. начальника городского управления по связям с общественностью и СМИ Первый – это ремонт внутренних помещений на сумму, если