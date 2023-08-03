Народные приметы на 4 августа. Что нужно сделать рано утром в день Марии Ягодницы 4 августа 2023...

Народные приметы на 4 августа. Что нужно сделать рано утром в день Марии Ягодницы4 августа 2023 года проходит народный праздник Мария Ягодница. Девушки в этот день молили святую Магдалину подарить им неземную красоту. Помимо молитв использовали и другие способы.Утром представительницы прекрасного пола собирали в серебряную посуду росу, которой потом умывались. Считалось, что «серебряная роса» придаст коже здоровый вид и красивый румянец. Ещё для лица делали маски из ягод (малины, смородины, крыжовника и др.) и примочки из трав.Что можно делать в праздник Марии Ягодницы?Сегодня нужно собирать ягоды и делать заголовки: варенья, компоты.Женщинам можно заниматься своими женскими обязанностями по дому, однако нельзя перетруждаться, так как Мария Магдалина ещё и женская заступница.Росой было необходимо умыться и обратиться с просьбой к Марии Магдалине одарить небывалой красотой.Что нельзя делать в праздник Марии Ягодницы?В день Марии Ягодницы нельзя работать на огороде.Нельзя ругаться, сквернословить, чертыхаться, проявлять злобу, агрессию. За такое поведение человек поплатится длительной чёрной полосой в жизни.Не рекомендуется рано утром выводить скотину на выпас. По старинному поверью, сегодняшняя утренняя роса вредна для животных и может их погубить.Народные приметы на 4 августа 2023 годаГроза — будет много сена.Много росы — плохой урожай льна, лён окажется серым, потеряет белизну.Утром гроза — вечером вновь наступит ненастье с громом и молнией.На восходе солнца стоит туман — к безветренной погоде.Пауков не видно — перед дождём.Слизняки выползли — к дождю.Волнообразные облака — предстоит гроза.Фото pxfuel.com