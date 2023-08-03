Народный фронт проводит во Владимирской области опрос о качестве ОМС Скажите как есть....

"Народный фронт" проводит во Владимирской области опрос о качестве ОМС"Скажите как есть". Народный фронт запустил анонимный опрос о соблюдении гарантий обязательного медицинского страхования в регионах. Принять участие призывают и владимирцев на сайте nk.onf.ru.Как работают гос.поликлиники, каких узких специалистов не хватает, как часто приходится обращаться в частные медучреждения? Ссылка на опрос есть на странице регионального отделения Народного фронта. Регистрация не нужна. Опрос проводится среди граждан, старше 18 лет.