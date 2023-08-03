Владимирская ОДКБ впервые использовала вертолет для перевоза недоношенного ребенка. Медучреждение сообщило в сообществе во «ВКонтакте», что малыша доставили в федеральную больницу.

Владимирская ОДКБ впервые использовала вертолет для перевоза недоношенного ребенка. Медучреждение сообщило в сообществе во «ВКонтакте», что малыша доставили в федеральную больницу. Правда, куда конкретно отвезли маленького пациента, не сообщается. На «борту» врачи следили за состоянием младенца с помощью монитором для контроля витальных функций организма, аппарат искусственной вентиляции легких. Малыш находился в специальном кузове. Благодаря оборудованию