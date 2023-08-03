Во Владимирской области впервые применили вертолёт санавиации для экстренной транспортировки недоношенного малыша в медучреждение.

Во Владимирской области впервые применили вертолёт санавиации для экстренной транспортировки недоношенного малыша в медучреждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.«Воздушная скорая» везла новорождённого из Областной детской клинической больницы. В дороге ребёнка сопровождали специалисты Центра медицины катастроф.В ведомстве отмечают, что во время перелётов медики могут столкнуться с различными трудностями, однако современное медоборудование позволяет ни на минуту не отключать младенца от интенсивной терапии.