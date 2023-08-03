Электронный документооборот в нотариате. Что он из себя представляет? Что такое удостоверение...

Электронный документооборот в нотариате. Что он из себя представляет? Что такое удостоверение равнозначности документов и зачем оно нужно? Вестям рассказала Наталья Грошева. Впереди наша рубрика "Нотариус советует".