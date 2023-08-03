Суходольцы обратились в Суздальскую межрайонную прокуратуру. Людей беспокоит начавшаяся стройка. Предположительно в селе собираются возводить асфальтовый завод. Однако, по мнению местных

Суходольцы обратились в Суздальскую межрайонную прокуратуру. Людей беспокоит начавшаяся стройка. Предположительно в селе собираются возводить асфальтовый завод. Однако, по мнению местных жителей, работы на участке незаконны. В частности, территория, на которой началась стройка, предназначена для сельскохозяйственного производства. Публичные слушания по изменению категории земель, по информации жителей, не проводились. Люди посчитали, что расстояние от предположительного завода