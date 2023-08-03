Ветеринары предупреждают, что грипп может быть опасен для человека

Очаг высокопатогенного птичьего гриппа обнаружили на территории садового товарищества «Ковровского экскаваторного завода».Как сообщает Ковровская районная ветеринарная станция, о болезни и падеже кур сообщил местный житель Коврова. На его участке установлен карантин, территория в радиусе 7 км (а это весь Ковров и часть территории Малыгинского, Клязьминского и Новосельского сельских поселений) также объявлена угрожаемой зоной.В угрожаемой зоне действуют запреты, связанные с охотой, ввозом и вывозом, а также массовыми скоплениями птиц.Отмечается, что высокопатогенный грипп птиц может быть опасен для человека. Об аномальном поведении и массовом падеже птиц необходимо срочно сообщать в местную ветеринарную службу по телефонам 2-14-20, 2-27-49.Напомним, во Владимирской области очаги африканской чумы свиней.